В Минздраве оценили готовность регионов к борьбе с COVID-19

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель министра здравоохранения России Владимир Уйба оценивает готовность регионов к коронавирусу как удовлетворительную.

Как заявил Уйба, которого в среду цитирует пресс-служба Минздрава, во всех регионах созданы телемедицинские центры по анестезиологии и реаниматологии, разработаны планы по противодействию распространению инфекции и оказанию медицинской помощи пациентам с коронавирусом и подозрением на него. "Работа ведется в круглосуточном режиме", - подчеркнул замминистра.

По его словам, в Москве развернуты два федеральных консультационных центра, которые тоже работают в круглосуточном режиме, и дают рекомендации коллегам из регионов по сложным случаям.

Уйба отметил, что в Москве проводится большая работа по перепрофилированию федеральных учреждений Минздрава, других ведомств, частных учреждений. Для лечения инфицированных предполагается создать 5,5 тысяч коек, которые "либо уже перепрофилированы, либо находятся в высокой степени готовности".

Замминистра сообщил, что 70% процентов перепрофилированных коек оснащены респираторной поддержкой. Также у Минздрава есть данные, сколько в каждом регионе аппаратов ИВЛ в действии и сколько их еще требуется.

"Правительством привлечены все производители, в первую очередь отечественные. На сегодняшний день мы оцениваем ситуацию как стабильную и полностью закрывающую сегодняшнюю потребность. До конца мая больницы будут дополнительно укомплектованы еще более чем 8 тысячами аппаратов ИВЛ", - сообщил заместитель министра

Минздрав обучил более 500 тыс. медицинских работников тому, как правильно надевать и снимать средства индивидуальной защиты, как пользоваться средствами дезинфекции, отметил Уйба.