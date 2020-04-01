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В Минздраве оценили готовность регионов к борьбе с COVID-19

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель министра здравоохранения России Владимир Уйба оценивает готовность регионов к коронавирусу как удовлетворительную.

Пандемия коронавируса

Как заявил Уйба, которого в среду цитирует пресс-служба Минздрава, во всех регионах созданы телемедицинские центры по анестезиологии и реаниматологии, разработаны планы по противодействию распространению инфекции и оказанию медицинской помощи пациентам с коронавирусом и подозрением на него. "Работа ведется в круглосуточном режиме", - подчеркнул замминистра.

По его словам, в Москве развернуты два федеральных консультационных центра, которые тоже работают в круглосуточном режиме, и дают рекомендации коллегам из регионов по сложным случаям.

Уйба отметил, что в Москве проводится большая работа по перепрофилированию федеральных учреждений Минздрава, других ведомств, частных учреждений. Для лечения инфицированных предполагается создать 5,5 тысяч коек, которые "либо уже перепрофилированы, либо находятся в высокой степени готовности".

Замминистра сообщил, что 70% процентов перепрофилированных коек оснащены респираторной поддержкой. Также у Минздрава есть данные, сколько в каждом регионе аппаратов ИВЛ в действии и сколько их еще требуется.

"Правительством привлечены все производители, в первую очередь отечественные. На сегодняшний день мы оцениваем ситуацию как стабильную и полностью закрывающую сегодняшнюю потребность. До конца мая больницы будут дополнительно укомплектованы еще более чем 8 тысячами аппаратов ИВЛ", - сообщил заместитель министра

Минздрав обучил более 500 тыс. медицинских работников тому, как правильно надевать и снимать средства индивидуальной защиты, как пользоваться средствами дезинфекции, отметил Уйба.

Хроника коронавируса. Апрель.

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В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмовВо вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов
Минздрав Владимир Уйба

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