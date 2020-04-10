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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:14Заразились
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Глава Минздрава заявил о "стрессе" системы из-за нехватки ИВЛ и масок

Глава Минздрава заявил о "стрессе" системы из-за нехватки ИВЛ и масок
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Российской системе здравоохранения в условиях пандемии не хватает средств индивидуальной защиты и аппаратов искусственной вентиляции легких, заявил в эфире "России 24" глава Минздрава Михаил Мурашко.

Пандемия коронавируса

"Мы видим, что все системы здравоохранения испытывают стресс по количеству продукции расходных материалов, это средства индивидуальной защиты и аппараты искусственной вентиляции легких", - сказал он.

По словам чиновника, в связи с этим началась "мобилизация". Первоочередной задачей он назвал меры, призванные уберечь всю систему здравоохранения и не испытывать ее "на прочность".

Министр подчеркнул, что необходимо сберечь систему для предоставления как экстренной помощи, так и плановой медицинской помощи.

По словам Мурашко, по стране сейчас оборудуют дополнительно 94 500 коек для больных с коронавирусом, "есть вариант усиления этого количества".

"Есть четко выверенные данные по количеству аппаратов ИВЛ, процент реанимационных коек должен составлять не менее 30% в общем количестве, койки должны быть на 70% оснащены кислородом. И соответственно, запасы лекарственных препаратов и так далее",- сказал он.

Всю эту работу контролируют надзорное ведомство и органы исполнительной власти регионов, заверил Мурашко.

По данным на утро 10 апреля, в России было зафиксировано 11 917 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах, суточный прирост составил 1786 человек (+ 17,6%). Во всех регионах срочно оборудуются места для таких больных и перепрофилируется персонал, на это из федерального бюджета выделяются дополнительные средства. Президент Владимир Путин распорядился также выделить временные ежемесячные надбавки медперсоналу, включая бригады скорой помощи, которые работают с такими больными.

Михаил Мурашко Минздрав Владимир Путин коронавирус

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