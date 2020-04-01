Весенний призыв приостановлен в Ярославле до 13 апреля из-за COVID-19

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Работа военных комиссариатов в Ярославле приостановлена до 13 апреля, весенний призыв отложен, сообщает пресс-служба мэрии в среду.

"В связи с проведением неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции с 30 марта по 13 апреля приостановлена работа медицинских и призывных комиссий", - говорится в сообщении.

Все мероприятия, связанные с весенним призывом, отложены на более поздний срок.

Призывникаv нужно будет самостоятельно узнавать информацию о дате явки в военкоматы.

Весенний призыв в России стартовал 1 апреля. Он продлится до 15 июля.