Правозащитники попросили перенести начало весеннего призыва

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Правозащитники просят перенести начало весеннего призыва в армию для предотвращения распространения нового коронавируса, говорится в их обращении на сайте правозащитного центра "Мемориал".

Правозащитники призывают российские власти "проявить гражданскую ответственность, не перечеркивать все те действия, которые направлены на организацию карантина населения, и отложить начало призывной кампании до окончания карантинных мероприятий".

Авторы отмечают, что "призывные мероприятия начнутся не позднее середины апреля, когда, по оценкам многих экспертов, еще не снизится активный рост числа инфицированных в стране".

Правозащитники считают, что "самый непредсказуемый момент - продолжительное общение большого числа людей в замкнутых помещениях военкоматов, посещать которые приходится несколько раз".

Подписавшие документ сомневаются в возможности обеспечить безопасное передвижение призывников по населенным пунктам тех регионов, где вводится режим карантина. Кроме того, после посещения военкомата большая часть призывников вернется домой, в случае их заражения инфекция может распространиться на членов семьи, опасаются правозащитники.

Обращение подписано членом совета правозащитного центра "Мемориал" Олегом Орловым, членами СПЧ Александром Верховским, Анитой Соболевой, Наталией Евдокимовой, председателем "Солдатских матерей Санкт-Петербурга" Эллой Поляковой, координатором правозащитной инициативы "Гражданин и армия" Сергеем Кривенко, директором московского представительства Amnesty International Натальей Звягиной, сопредседателем МХГ Валерием Борщевым, членом МХГ Вячеславом Бахминым, правозащитниками Львом Пономаревым, Светланой Ганнушкиной, Сергеем Давидисом, Валентином Гефтером и другими.