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Шойгу отдал приказ о проведении весеннего призыва

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ об увольнении отслуживших срочников и проведении весеннего призыва

Документ опубликован в официальной газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

Согласно приказу, с военной службы будут уволены "солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок военной службы по призыву которых истек".

Кроме этого министр также поручил командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ провести весенний призыв.

В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве 135 тыс. граждан на военную службу с 1 апреля по 15 июля. В соответствии с указом, в эти же сроки будет проведено увольнение с военной службы граждан, проходящих ее по призыву.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что всех призывников, отправляющихся в войска этой весной, протестируют на коронавирус. Кроме этого, по прибытии в части, их изолируют на срок не менее двух недель.

В ноябре 2017 года президент РФ Владимир Путин своим указом установил численность российских Вооруженных сил - 1 млн 902 тыс. 758 человек, 1 млн 13 тыс. 628 из них являются военнослужащими, остальные - гражданский персонал.

Минобороны Сергей Шойгу

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