Глава Роспотребнадзора выступила за продление нерабочего периода в стране

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Количество нерабочих дней в России должно быть продлено, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На брифинге она пояснила, что период инкубации для вируса составляет 14 дней. Соответственно период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням.

"Но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше", - сказала Попова.

При этом, по словам главы ведомства, уже виден результат принятых мер, включая решение о девяти нерабочих днях, которые сейчас продолжаются в стране. Неделю с 30 марта по 5 апреля объявил нерабочей президент Владимир Путин.

"Поэтому продолжение этих мероприятий, продолжение разрыва общения - это безусловная задача нашего грядущего периода", - отметила она.

Попова указала, что эффект от этих мероприятий не сиюминутный, к тому же вирус распространяется по стране. Однако в России нет взрывного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой продлить "меры социального дистанцирования граждан" с учетом эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

Она подчеркнула, что региональные власти должны "очень четко искать компромисс между ограничительными мерами и развитием экономики конкретного региона".