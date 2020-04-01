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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:33Заразились
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Глава Роспотребнадзора выступила за продление нерабочего периода в стране

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Количество нерабочих дней в России должно быть продлено, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На брифинге она пояснила, что период инкубации для вируса составляет 14 дней. Соответственно период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням.

"Но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше", - сказала Попова.

При этом, по словам главы ведомства, уже виден результат принятых мер, включая решение о девяти нерабочих днях, которые сейчас продолжаются в стране. Неделю с 30 марта по 5 апреля объявил нерабочей президент Владимир Путин.

"Поэтому продолжение этих мероприятий, продолжение разрыва общения - это безусловная задача нашего грядущего периода", - отметила она.

Попова указала, что эффект от этих мероприятий не сиюминутный, к тому же вирус распространяется по стране. Однако в России нет взрывного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой продлить "меры социального дистанцирования граждан" с учетом эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

Она подчеркнула, что региональные власти должны "очень четко искать компромисс между ограничительными мерами и развитием экономики конкретного региона".

Хроника коронавируса. Апрель.

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В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмовВо вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов
Роспотребнадзор Анна Попова

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