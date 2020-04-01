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Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется
Фото: Reuters

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.

"У нас в стране ситуация усложняется, и в мире очень сложная ситуация с коронавирусом", - сказал он в ходе видеосовещания с членами правительства.

По словам государства, в России на карантине в связи с угрозой заражением коронавирусом находятся 3,3 млн человек.

"В обсервации всего 1777, на самоизоляции - 292 тыс. 740 человек", - сказал он в ходе видеосовещания с членами правительства.

Также российский лидер сообщил, что значительное число россиян, постоянно проживающих за рубежом, в настоящее время возвращаются в РФ. Путин предположил, что для них оказалось непросто получить медицинскую помощь в местах их постоянного проживания за границей.

По данным на 1 апреля общее число заболевших коронавирусом в стране составляет 2 тыс. 777, число регионов с больными коронавирусом - 75.

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Мумбаи, Индия
Владимир Путин

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