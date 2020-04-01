Путин подписал законы о нарушении карантина и праве кабмина вводить ЧС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон об усилении административной ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В частности, вводится наказание за "нарушение санитарно-эпидемиологических норм "в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, а равно в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок законного предписания или требования должностного лица, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Гражданам грозит административный штраф в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей; должностным лицам - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей; юрлицам - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Если нарушение причинит вред здоровью человека или смерть, и если они не содержат уголовно наказуемого деяния, то ответственность будет выше (штраф для граждан в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей; должностных лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет).

Тем, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам грозит наказание в виде штрафа от 500 тысяч до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, законом вводится наказание за распространение в СМИ заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

Также КоАП дополняется новой статьей, предусматривающей ответственность за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Если указанные действия не повлекли тяжких последствий, на граждан будет налагаться штраф в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

В случае повторного правонарушения, либо тогда, когда нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности повлечёт причинение вреда здоровью человека или имуществу, предусматриваются санкции в виде штрафа для граждан в размере от 15 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и для юридических лиц штраф составит от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Также в сред Путин подписал закон, который наделяет правительство правом вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ.