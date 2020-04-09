Житель Заполярья стал фигурантом дела о массовом заражении коронавирусом

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Житель Апатитов (Мурманская область), который в марте вернулся с Кубы, но нарушил правила самоизоляции, стал фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба УМВД региона в четверг.

По данным следствия, 36-летний мужчина по возвращении в Россию не ушел на самоизоляцию и, хотя чувствовал недомогание, но не стал обращаться за медицинской помощью. Вместо этого он продолжил ежедневно ходить на работу и спровоцировал массовое заражение. В больницу он попал 21 марта.

Дело расследуется по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшем угрозу наступления таких последствий (ч.1 ст.236 УК РФ). В оперштабе Мурманской области добавляют, что это первое в регионе уголовное дело, связанное с новым вирусом. Мужчине грозит штраф в размере 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 2 лет.

По данным оперштаба региона, в Заполярье подтверждены 44 случая заболевания коронавирусом. Пятеро выздоровели.