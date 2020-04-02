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Жители Волгоградской области будут заполнять уведомления на вынос мусора и поход в магазин

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Власти Волгоградской области разработали для жителей региона форму уведомлений, которые им придется заполнять в случае выхода на улицу в режиме самоизоляции, сообщается в телеграме регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

В списке возможных причин выхода - необходимость в экстренной медицинской помощи, поход в магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных. Также форма уведомления предполагает, что гражданин должен указать ориентировочное время возвращения домой.

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"Я, Иванов Иван Иванович, проживающий по адресу: Волгоград, ул. Ивановская, д.1, кв.1, собственник жилья, уведомляю об убытии из места проживания с целью похода в магазин, аптеку и выгула собаки. Намерен вернуться в место проживания в 19 ч 30 мин 1 апреля 2020г", - приводится в сообщении пример заполнения такого уведомления.

Помимо справки жители Волгоградской области, выходя из дома, должны иметь при себе паспорт.

В Волгоградской области с 1 по 5 апреля действует режим полной самоизоляции. По данным на среду, в регионе подтверждено восемь случаев коронавируса. На самоизоляции в домашних условиях находятся 3 296 человек, в стационарах под медицинским наблюдением - еще 59 человек. Всего с января карантинными мерами в регионе были охвачены 4 004 человека.

Как сообщалось, все регионы Южного федерального и Северо-Кавказского округов перешли на режим самоизоляции.

Волгоградская область

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