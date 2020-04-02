Прокурорские проверки выявили нарушения в столовых школ и садиков в 20 регионах

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Прокуроры в 20 регионах нашли в школах и детских садах просроченные и запрещенные продукты, которые вызвали у детей инфекционные заболевания и отравления, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В частности, продукты могли там храниться без документов, подтверждающих их безопасность, правила хранения и реализации нарушались, персонал не соблюдал правила личной гигиены и не проходил вовремя медосмотры.

Большая часть нарушений была выявлена в государственных и муниципальных учреждениях, руководство которых вопреки законам не создало условия для безопасной организации питания.

В Анапе школы и садики по требовнию прокурора уничтожили 650 килограммов еды, поскольку продукты поступили в эти учреждения без документов, подтверждающих их безопасность. В Омской области в 21 районе прокуроры выявиди 87 случев, когда школы и садики принимали продукты без маркировочных ярлыков с указанием даты выработки, состава, сроков и условий годности.

"Не во всех случаях обеспечивался надлежащий контроль за поступающими продуктами и готовой продукцией со стороны бракеражных комиссий, в состав которых зачастую не включался медицинский работник.

Также проверки выявили случаи отступления от утвержденного меню, замены блюд, несоблюдения нормативов и случаи однообразного ассортимента продуктов.

У некоторых работников столовых не оказалось санитарных книжек или книжки были поддельными.