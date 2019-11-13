Власти Москвы расторгли контракты с 10 поставщиками питания в школы и детские сады

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Столичное управление Роспотребнадзора провело масштабные проверки качества питания в образовательных учреждениях города.

За девять месяцев было проверено 744 объекта образовательных организаций (детские сады, школы, колледжи, учреждения для детей-сирот), говорится в сообщении управления, опубликованном в среду.

"Так, не были допущены для питания детей более 2 900 кг продукции, не отвечающей нормируемым требованиям. С десятью предприятиями-изготовителями продукции, не прошедшей в Москве лабораторную проверку, департаментом образования Москвы были расторгнуты договора поставки", - говорится в заявлении ведомства.

Роспотребнадзор заверяет, что созданная в Москве система контроля позволила исключить случаи выявления некачественных продуктов питания непосредственно в государственных школах и детских садах.

"В настоящее время работает семь распределительных центров для временного хранения следующих видов продукции: молоко, сгущенное молоко, сливочное масло, сыр, соки, бутилированная вода... Вся продукция, не отвечающая нормативам, бракуется в распределительных центрах", - подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Мещанский суд Москвы обязал комбинат питания "Конкорд", принадлежащий, согласно данным системы "СПАРК Интерфакс", бизнесмену Евгению Пригожину, а также ООО "Вито-1", выплатить компенсации родителям отравившихся детсадовцев и школьников по двум коллективным искам.

"Общая сумма компенсаций порядка 300 тыс. рублей. Там были суммы компенсации за расходы на лечение, но они небольшие, моральный вред мы заявляли в размере 500 тыс. рублей за каждого ребенка. Удовлетворили по всем 10-15 тыс. на ребенка. Одна семья получила 30 тыс., но там три ребенка", - сообщила "Интерфаксу" 31 октября юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, представлявшая интересы родителей.

Требования истцов к департаментам образования и здравоохранения Москвы и детсадам, которые посещали дети, были отклонены.

Вспышка дизентерии в ряде детских садов в Москве случилась в декабре 2018 года. В феврале 2019 года 14 родителей заболевших детей обратились в суд. Комбинат питания "Конкорд" выступал одним из ответчиков как поставщик питания. 21 февраля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что взял под личный контроль ситуацию с отравлением детей.

В декабре прошлого года в семи школах Восточного административного округа была приготовлена пища из сырья поставщика ООО "Вито-1". После употребления этой продукции было зарегистрировано 67 случаев заболевания учеников и педагогов дизентерией и шигеллой. При исследовании образцов сырья ООО "Вито-1" были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, либо повышенное содержание дрожжей, что свидетельствовало о санитарных нарушениях на предприятии.

Следственное управление в ВАО возбудило уголовное дело по фактам заболевания дизентерией и шигеллой учеников и работников этих школ о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Между тем к судебному иску родителей детей, заразившихся дизентерией в детских садах, присоединились 16 человек, чьи дети получили отравления в семи школах ВАО, они требовали компенсации от ООО "Вито-1".