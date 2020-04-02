Генпрокуратура попросила наказать "Эхо Москвы" за фейк о коронавирусе

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура нашла фейк о вспышке коронавируса в оренбургском СИЗО на сайте региональной редакции "Эхо Москвы".

"На официальном сайте радиостанции "Эхо Москвы в Оренбурге" выявлена публикация под названием "Владимир Осечкин: УФСИН пытается скрыть вспышку неизвестного заболевания в Оренбургской ИК-8". Указанный материал также обнаружен на странице пользователя "Владимир Осечкин" в социальной сети Facebook",- сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.

При этом, добавили там, по данным сайта УФСИН по Оренбургской области, новость о массовом заболевании осужденных, отбывающих наказание в колонии №8, является ложной.

"Поскольку сайт радиостанции является подразделением московской редакции "Эхо Москвы", соответствующие материалы направлены в Роскомнадзор для решения вопроса о привлечении "Эхо Москвы" к административной ответственности", - заявили в надзорном ведомстве.

Реакция Венедиктова

Сайт "Эхо Москвы в Оренбурге" не имеет никакого отношения к радиостанции "Эхо Москвы", а материал, который Генпрокуратура РФ посчитала фейковым, еще в среду был удален, хотя в нем и не упоминался коронавирус, заявил "Интерфаксу" в четверг главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

"Сайт "Эхо Москвы в Оренбурге" не является структурным подразделением "Эха Москвы" в Москве. Оно даже не СМИ, по-моему, но точно отдельное юрлицо от "Эха Москвы в Оренбурге", - сказал Венедиктов.

"Более того, вчера местный Роскомнадзор предъявил им за это претензию, и вчера же это материал был удален", - отметил главный редактор "Эха Москвы".

Таким образом, по его словам, претензии Генпрокуратуры являются "ошибочными и не по адресу". Венедиктов добавил, что об этом "центральный Роскомнадзор уведомлен".

"И кстати, в этом материале не упоминался коронавирус",- сказал главный редактор "Эха Москвы".