ФСИН отрицает вспышку пневмонии в "Матросской тишине"

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Московское управление ФСИН отрицает заявления правозащитников о вспышке пневмонии в СИЗО "Матросская тишина" и сообщает, что арестованные пока не болеют.

"На сегодняшний день случаев заболеваний ОРВИ и пневмонии среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных в следственных изоляторах Москвы не зарегистрировано", - говорится в сообщении пресс-бюро управления.

Там заверили, что во всех СИЗО "медицинского персонала в достаточном количестве как для оказания стационарной, так и амбулаторно-поликлинической помощи", а таккже есть запас лекарств.

Ранее о жалобах заключенных в "Матросской тишине" на симптомы тяжелого гриппа и пневмонии РБК сообщил руководитель юридического департамента фонда "Русь сидящая" Алексей Федяров.

Ведущий аналитик УФСИН Москвы Анна Каретникова не подтвердила информацию о пневмонии в этом изоляторе.

"Я была там позавчера. Обошла всю больницу и камеры общего корпуса. Если бы там была вспышка пневмонии, наверно бы я ее заметила. Арестанты с нами достаточно откровенны, они 12 лет нас знают. Жаловались на что попало, если бы мне кто-нибудь сказал про вспышку пневмонии, я бы хотя бы знала о ней, но мне никто ничего не сказал", - сказала она.

Также она сообщила, что с утра 2 апреля говорила с "врачом, начальником больницы, он не подтвердил вспышку пневмоний".

Каретникова отметила, что, теперь в медчасти увеличилось количество врачей, их стало девять (было шесть), они сидят на карантине.

"Надеюсь, они смогут поправить ситуацию на общем корпусе. Это врачи специалисты, неврологи, окулисты. Надеюсь, теперь люди смогут попасть к тем, к кому давно хотели, а тут и врачи на две недели там оказались. Вчера, например, они 100 человек приняли, кто - к окулисту, кто - к неврологу, кто - к дерматологу", - отметила Каретникова.

В ОНК Москвы также заявили, что всплеска заболеваемости в "Матросской тишине" нет.

"Конечно у нас есть претензии к оказанию медпомощи в СИЗО, но однозначно могу сказать, что в "Матросской тишине" и в частности в больнице мы не увидели какого-то всплеска заболевших. По крайней мере, когда мы проверяли СИЗО 26 марта их не было", - сказал агентству ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.

Во ФСИН до сих пор отмечали, что зараженных коронавирусом среди арестованных и заключенных нет. 1 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала службу протестировать на вирус всех заключенных и сотрудников с симптомами ОРВИ.