Генпрокуратура объявила фейком видео "Зачем создали и пиарят коронавирус?"

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России опубликовала новые примеры найденных в интернете фейков про коронавирус и пообещала добиваться их блокировки. В частности фейком признано видео на Youtube и во "ВКонтакте" под названием "Зачем создали и пиарят коронавирус? 7 причин раздувания истерии мирового масштаба".

В одном из сообществ "ВКонтакте" ведомство нашло комментарии с призывом к насильственным действиям в отношении лиц, заразившихся в заграничной поездке. Их оставили под публикацией "В Барнауле подтвержден второй случай коронавирусом" с призывом к насильственным действиям в отношении лиц, заразившихся в заграничной поездке. Материалы на комментаторов направлены в УФСБ Алтайского края для возможного возбуждения уголовного дела о публичных призывах к экстремизму.

На трех интернет-ресурсах прокурорами были выявлены публикации "Силовик из Москвы, прибывший в Барнаул со спецзаданием, может быть болен COVID", согласно которым "из 25 прибывших с проверкой в Алтайский край полицейских один оказался заражен коронавирусом". ГУ МВД края сообщило, что это не так.

На сайте интернет-газеты "Звезда" выявлена статья под заголовком "Парад отменяется. В правительстве Прикамья решили отменить празднование 9 мая из-за коронавируса", которая также не соответствует действительности.

Еще прокуроры нашли на Youtube ролик под названием "Чью сторону примет Золотов в битве за ЦБ, ФРС и РФ", в котором сообщается, что в период принятия в Российской Федерации карантинных мер "готовятся массовые беспорядки и вторжение иностранных вооруженных сил в Российскую Федерацию". Также в нем обнаружили ложную информацию о ситуации с коронавирусом.

В комментариях к материалу "Клин держится" найдена ложная информация о заражении жителей Клина. И.о. главврача Клинской горбольницы заявил, что в городе не было выявлено ни одного положительного анализа на коронавирус.

Новый закон вводит уголовную ответственность за распространение фейков об эпидемиях, в том числе о коронавирусе, и предусматривает штрафы до 2 млн рублей или до пяти лет лишения свободы.