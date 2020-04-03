Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15Заразились
на 03.04В России 4 149+601В мире 1 013 157+80 552

Генпрокуратура объявила фейком видео "Зачем создали и пиарят коронавирус?"

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России опубликовала новые примеры найденных в интернете фейков про коронавирус и пообещала добиваться их блокировки. В частности фейком признано видео на Youtube и во "ВКонтакте" под названием "Зачем создали и пиарят коронавирус? 7 причин раздувания истерии мирового масштаба".

Пандемия коронавируса

В одном из сообществ "ВКонтакте" ведомство нашло комментарии с призывом к насильственным действиям в отношении лиц, заразившихся в заграничной поездке. Их оставили под публикацией "В Барнауле подтвержден второй случай коронавирусом" с призывом к насильственным действиям в отношении лиц, заразившихся в заграничной поездке. Материалы на комментаторов направлены в УФСБ Алтайского края для возможного возбуждения уголовного дела о публичных призывах к экстремизму.

На трех интернет-ресурсах прокурорами были выявлены публикации "Силовик из Москвы, прибывший в Барнаул со спецзаданием, может быть болен COVID", согласно которым "из 25 прибывших с проверкой в Алтайский край полицейских один оказался заражен коронавирусом". ГУ МВД края сообщило, что это не так.

На сайте интернет-газеты "Звезда" выявлена статья под заголовком "Парад отменяется. В правительстве Прикамья решили отменить празднование 9 мая из-за коронавируса", которая также не соответствует действительности.

Еще прокуроры нашли на Youtube ролик под названием "Чью сторону примет Золотов в битве за ЦБ, ФРС и РФ", в котором сообщается, что в период принятия в Российской Федерации карантинных мер "готовятся массовые беспорядки и вторжение иностранных вооруженных сил в Российскую Федерацию". Также в нем обнаружили ложную информацию о ситуации с коронавирусом.

В комментариях к материалу "Клин держится" найдена ложная информация о заражении жителей Клина. И.о. главврача Клинской горбольницы заявил, что в городе не было выявлено ни одного положительного анализа на коронавирус.

Новый закон вводит уголовную ответственность за распространение фейков об эпидемиях, в том числе о коронавирусе, и предусматривает штрафы до 2 млн рублей или до пяти лет лишения свободы.

Дикие козлы захватили опустевший город в Уэльсе

8
Генпрокуратура Клин Барнаул ФСБ Виктор Золотов

Новости по теме

Новости

Глава "АЛРОСА" продал половину доли в компании, деньги отдал на борьбу с коронавирусом

Глава "АЛРОСА" продал половину доли в компании, деньги отдал на борьбу с коронавирусом

РФ в ночь на субботу приостановит все авиарейсы для возвращения россиян

РФ в ночь на субботу приостановит все авиарейсы для возвращения россиян

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Мэр Москвы счел бессмысленным принятие одинаковых мер против вируса по всей РФ

Экспериментальный режим ЧС введут в одном из поселков Ленинградской области

Пандемия коронавируса

Глава Минздрава назвал "благоприятным" сценарий распространения COVID-19 в России

Спикер Мосгордумы назвал нарушителями "компанию из трех человек у подъезда"

Мишустин допустил развитие событий с COVID-19 в РФ по самому сложному сценарию

Мишустин допустил развитие событий с COVID-19 в РФ по самому сложному сценарию

Москвичам запретили брать пассажиров в личные машины

Москвичам запретили брать пассажиров в личные машины

Росгвардейцы начали патрулировать Подмосковье

Росгвардейцы начали патрулировать Подмосковье
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');