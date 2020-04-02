Путин дал губернаторам особые полномочия

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин предоставит главам регионов полномочия принимать решения по введению особых режимов на своих территориях в зависимости от объективной ситуации на местах. Он сказал это в телеобращении к нации 2 апреля и затем подписал соответствующий указ.

До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территории как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры.

По его словам, эпидемиологическая обстановка отличается в разных регионах и даже в муниципалитетах. Поэтому губернаторы будут сами решать, какой режим у себя вводить в соответствии с указом президента, какие вводить ограничения и на каких территориях, а также какие предприятия останавливать, а каким разрешать продолжить работу при строгом условии обеспечить безопасность людей и при согласовании своих действий с санэпидслужбами. Он также дал им право ограничивать передвижение людей и транспорта, за исключением межрегиональных перевозок.

Президент объявил весь апрель нерабочим, до 30 числа. Как и в текущую неделю, в эти дни будут работать магазины, аптеки, службы жизнеобеспечения, врачи, системообразующие предприятия, органы власти и предприятия непрерывного цикла. По словам Путина, если потребуется, регионы должны будут согласовывать с правительством решения по системообразующим предприятиям.

Полпредам он поручил "плотно координировать работу регионов". По его словам, вся информация с мест должна поступать в координационный совет при правительстве, там анализироваться и учитываться при принятии решений.