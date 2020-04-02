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Leroy Merlin закрыл большинство магазинов в России

Ритейлер ожидает падения товарооборота на 70-80% в месяц

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - DIY-ритейлер Leroy Merlin, управляющий магазинами товаров для ремонта и обустройства дома, закрыл большинство своих точек в России из-за ограничений, которые власти вводят для борьбы с распространением коронавируса.

На данный момент открыта часть магазинов Leroy Merlin - менее 20% от общего числа магазинов ритейлера в России, сообщила компания.

Пандемия коронавируса

"В тех регионах, где более сложная эпидемиологическая ситуация, а также существуют локальные ограничения, наши магазины перешли на онлайн-торговлю. К примеру, с 31 марта, несмотря на то, что мы имеем основания для работы, в связи с эпидемиологической ситуацией компания приняла добровольное решение о закрытии магазинов в Москве, полностью перейдя на онлайн-торговлю", - сказала руководитель направления по связям с общественностью Leroy Merlin в России Лола Сатторова.

Почему часть магазинов Leroy Merlin продолжают работу в России

Работу оставшихся магазинов ритейлер обосновывает тем, что он продает продукцию из перечня непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденного правительством РФ.

"Кроме того, на нас рассчитывают клиенты <...>, у которых случаются серьезные бытовые проблемы: прорвало трубу, сломался кран, закоротило проводку, холод в доме из-за неисправного отопления, течет кровля", - отметила Сатторова.

При этом, по ее словам, ритейлер "максимально соблюдает все рекомендации ВОЗ, Роспотребнадзора и других компетентных органов и применяет огромное количество мер профилактики". В частности, в прикассовых зонах в магазинах размещены наклейки для соблюдения дистанции, по громкой связи постоянно напоминается о соблюдении мер профилактики и дистанции. "С прошлой недели мы ограничиваем количество покупателей, одновременно находящихся в магазине", - сообщила представитель компании.

Компания также прорабатывает "разные сценарии развития бизнеса", в частности - активно развивает электронную коммерцию. С 31 марта введена бесплатная доставка заказов по всех территории РФ, внедрена система бесконтактной выдачи заказов, для усиления доставки сеть договорилась о партнерстве с "Яндекс.Такси". При этом нагрузка на онлайн-заказы и доставку в последние дни выросла в три-четыре раза.

Компания прогнозирует падение товарооборота на 70-80% в месяц

Снижение трафика в магазинах уже повлекло падение продаж на 30-50%, а принятые ограничительные меры в некоторых регионах РФ "полностью блокируют любые продажи", в том числе продажу онлайн и через пункты выдачи магазинах.

По прогнозу компании, ее товарооборот за месяц может снизиться на 70-80%, "что в свою очередь негативно отразится и на наших отчислениях в бюджет РФ". Ежегодно ритейлер перечисляет в российский бюджет налоговые платежи, таможенные пошлины и НДС в размере более 20 млрд рублей, отметила представитель компании.

Сеть Leroy Merlin в России объединяет 104 гипермаркета товаров для дома и ремонта в 60 городах. В российском подразделении компании работают около 35 тыс. сотрудников. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Леруа Мерлен Восток" (операционная структура сети в России) в 2018 году составила 275,79 млрд рублей.

Хроника 27 января – 02 апреля 2020 годаЭкономический кризис
Leroy Merlin Москва Лола Сатторова

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