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Владимир Уйба назначен врио руководителя Коми

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Республики Коми Сергея Гапликова в связи с поданным им заявлением по собственному желанию, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

Этим же указом президент назначил Владимира Уйбу временно исполняющим обязанности главы Республики Коми до вступления в должность лица, избранного главой республики.

До этого момента Уйба занимал пост замминистра здравоохранения РФ, ранее возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство.

Сергей Гапликов Владимир Уйба

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