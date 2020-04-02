В Москве отменили пасхальные спецрейсы автобусов на кладбища

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы не будет в 2020 году организовывать специальные автобусные маршруты до кладбищ на весенние религиозные праздники. Такое решение принято для Москвы и Подмосковья в связи с эпидемиологической ситуацией.

В департаменте попросили граждан отнестись к этому с пониманием.

В Москве и Подмосковье введен режим самоизоляции. Людей призывают без необходимости не выходить из дома. Выйти можно для поездки на работу, в ближайший продуктовый магазин, аптеку, к врачу за экстренной помощью, на помойку или погулять с собакой. Прогулки с детьми, пробежки и занятия спортом запрещены. Как писал "Коммерсантъ", также запрещено посещение кладбищ, которые будут патрулировать полицейские в поисках нарушителей.