Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Фото: Софья Сандурская/АГН "Москва"

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно правилам, граждане и организации обязаны выполнять решения правительства, правкомиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности и ряд должностных лиц, которые направлены на принятие дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Граждане, получив сигнал об угрозе возникновения или возникновении ЧС, должны немедленно ознакомиться с алгоритмом действий, в случае, если такой возможности нет, необходимо обратиться в единую дежурную диспетчерскую службу муниципального образования или по номеру "112".

При введении режима повышенной готовности или ЧС необходимо соблюдать общественный порядок, требования законодательства РФ о защите населения и территорий от ЧС, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Кроме того, необходимо "выполнять законные требования руководителя ликвидации ЧС, представителей экстренных оперативных служб и иных должностных лиц, осуществляющих мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации".

При получении инструкций от уполномоченных должностных лиц граждане обязаны эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения ЧС или из зоны ЧС, использовать средства коллективной и индивидуальной защиты.

При обнаружении пострадавшего граждане должны вызвать уполномоченных лиц и до их прибытия, при отсутствии угрозы жизни и здоровью, оказывать пострадавшему первую помощь.

Граждане обязаны иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных лиц документ, удостоверяющий личность, а также при наличии документы, дающие право не соблюдать ряд ограничительных мер.

При угрозе возникновения или возникновении ЧС гражданам запрещается "создавать условия, препятствующие и затрудняющие действия уполномоченных должностных лиц и работников общественного транспорта, заходить за ограждения, обозначающие зону ЧС или иную опасную зону, осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни и здоровью".

Кроме того, в этих условиях гражданам запрещается осуществлять действия, создающие угрозу безопасности жизни, здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц, находящихся на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС или в зоне ЧС.

В одном из пунктов правил подчеркивается, что при угрозе возникновения или возникновении ЧС гражданам, в частности, запрещается "распространять заведомо недостоверную информацию об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации".

Согласно правилам, организации обязаны незамедлительно оповещать находящихся на их территории работников и иных граждан в случае получения экстренной информации об угрозе возникновения ЧС.

В нем же отмечается, что организации должны организовывать аварийно-спасательные и другие неотложные работы на подведомственных объектах производственного и социального назначения и прилегающих к ним территориях, а также приостанавливать свою деятельность, если существует угроза безопасности жизнедеятельности работников и иных граждан, находящихся на их территории.

Документ от 2 апреля вступает в силу со дня официального опубликования (3 апреля).