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От НДС освободят тесты на COVID-19 и маски

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Правительство освободит от НДС противовирусные препараты, тесты на новый коронавирус COVID-19, аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты, в том числе медицинские маски и защитные костюмы, ввезенные в Россию с 16 марта.

Пандемия коронавируса

Это следует из проекта постановления об изменениях в перечне медицинских товаров, не облагаемых НДС, у "Интерфакса" есть копия документа.

В список включены тест-системы для определения COVID-19, термометры, не объединенные с другими приборами, оборудование для очистки воздуха, аппараты ИВЛ. Из противовирусных препаратов туда включили гидроксихлорохин сульфат, мефлохин гидрохлорид и хлорохин фосфат.

Кроме того, в перечень включены медицинские маски, халаты, бахилы, перчатки, пластиковый защитный экран для лица, маска для глаз, защитный костюм, а также материалы для изготовления медицинских масок.

Согласно проекту, обязательным условием освобождения от НДС станет предоставление документа о целевом назначении, выданного органом государственной власти региона Росии, подтверждающего дальнейшую передачу товаров на безвозмездной основе медицинским учреждениям.

Премьер-министр Михаил Мишустин на совместном заседании президиума Координационного совета при правительстве и рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом пообещал, что медицинские товары и лекарства, ввезенные в Россию с середины марта, будут освобождены от НДС, если они после будут безвозмездно переданы больницам.

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