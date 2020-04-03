Первый случай подозрения на COVID-19 выявлен в учебном заведении Минобороны РФ

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Воспитатель Пермского суворовского военного училища Министерства обороны РФ (поселок Звездный, Пермский край) госпитализирован с подозрением на заражение COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) в пятницу.

В четверг, 2 апреля, у одного из воспитателей училища, который самоизолировался дома, с помощью первичного экспресс-теста диагностировали возможное заражение коронавирусом. "В настоящее время взятые у воспитателя пробы направлены в Москву для перепроверки и подтверждения", - сказали в пресс-службе. В настоящее время педагог изолирован в медицинском учреждении.

В ведомстве отметили, что, находясь на самоизоляции, педагог с 27 марта училище не посещал и контактов с другими воспитателями и воспитанниками не имел. До этой даты никаких признаков заражения мужчины коронавирусом не фиксировалось, хотя медики ежедневно несколько раз проверяют весь личный состав учреждения Минобороны, отметили в пресс-службе.

"У близких родственников воспитателя тестирование на заболевание коронавирусом дало отрицательные результаты", - добавил собеседник агентства.

Медики определили круг лиц в училище, с которыми контактировал воспитатель до 27 марта, они находятся под постоянным наблюдением и со всеми проведено тестирование. "По результатам проведения всеобщего диагностирования ни у кого из воспитанников и преподавателей признаков заболевания также не выявлено", - добавили в пресс-службе.

Учебный процесс в училище спланирован исключая пересечение разных классов и контакты учащихся между собой. Ежедневно несколько раз в день медиками проводятся диагностические мероприятия со всеми находящимися в училище воспитателями и учениками. В училище в течение последних трех недель на постоянной основе проводятся мероприятия по дезинфекции всех без исключения помещений и материальных средств, сообщили в ЦВО.

По последним данным, всего в Пермском крае выявлен 21 случай заражения коронавирусом, из них три человека выздоровели, двое скончались.

В российской армии заболевших коронавирусом пока не зафиксировано

Ранее в пятницу стало известно, что военные врачи проверили на коронавирус более 4,5 тысяч российских военных, все результаты отрицательные. "4 тысячи 513 тестирований военнослужащих на коронавирус проведено, все результаты отрицательные, заболевших нет", - говорилось в бюллетене, опубликованном 3 апреля в официальном издании Минобороны "Красная звезда".

Министерство сообщило также, что 32 военных госпиталя развернули специальные отделения на 4 тысячи 800 коек, подготовлено к работе 2 тысячи 782 аппарата искусственной вентиляции легких.

В ведомстве работают 9 оперативных групп по мониторингу санитарно-эпидемиологической обстановки, развернуто 15 мобильных комплексов для выявления возбудителя коронавируса.

В частях и подразделениях Минобороны установлено 5 тысяч 554 стационарных пункта контроля температуры, сформировано 1 тысяча 647 специальных расчетов для проведения дезинфекции участков местности.