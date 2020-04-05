Сотрудников военкоматов перевели на "удаленку" из-за ситуации с коронавирусом

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудников российских военкоматов в ходе весеннего призыва перевели на удаленный режим работы из-за ситуации с коронавирусом, сообщили в Минобороны РФ.

Как отмечается в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс", для исключения личного посещения гражданами призывного возраста и их родственниками военных комиссариатов уточнение всех необходимых учетных данных осуществляется сотрудниками военкоматов только по телефону.

Минобороны сообщало 4 апреля, что врачи проверили на коронавирус почти 4,8 тысяч российских военных, все результаты отрицательные.