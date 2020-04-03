Пожаловавшимся врачам Смольный объяснил, что им не нужны противочумные костюмы

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Администрация Петербурга заявила, что врачам, работающим с больными пневмонией, не требуются противочумные костюмы.

Врачи Покровской больницы записали видеообращение о том, что их учреждение перепрофилировали под прием пациентов с пневмонией, они начали принимать таких больных, в том числе зараженных коронавирусом, а средств защиты от вируса им не выдали: руководство учреждения выделяет один-два респиратора на все отделение. Их обращение опубликовала "Фонтанка.ру".

"Мы не отказываемся от работы, но работать в таких незащищенных условиях не представляется возможным. Обеспечьте нас средствами безопасности, чтобы мы сами не стали заразными", - заявили они.

Маски, шапочки и одноразовые халаты, которые на них были в момент записи, они назвали недостаточными средствами защиты. Они также заявили, что в палаты не проведен кислород, необходимый для лечения коронавирусной инфекции.

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурге объяснили, что Покровская больница принимает больных с пневмонией с пятницы, всех их тестируют на коронавирус. Пациентов с Covid-19 в учреждение не направляют, их принимает Боткинская больница и Детская больница №5 им.Филатова.

"Больной c пневмонией не является инфекционным больным. Лечением таких больных занимаются отделения терапевтического профиля. Поэтому работа с такими больными не требует обеспечения противочумными костюмами. В таких костюмах работают врачи с больными с подтвержденным коронавирусом или с подозрением на него", - подчеркнули в комитете.

ВОЗ рекомендует выдавать врачам, работающим с пневмонией, одноразовые халаты и маски, добавили чиновники.

"В Санкт-Петербурге, как и во всем мире, присутствует нехватка средств индивидуальной защиты. Однако город наращивает объем средств индивидуальной защиты. В ближайшее время планируется поставка средств индивидуальной защиты со стороны Минпромторга во все регионы России, в том числе в Санкт-Петербург", - признали в комитете.