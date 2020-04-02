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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:44Заразились
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Матвиенко предложила включить медоборудование в перечень импортозамещения

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в связи с ситуацией с коронавирусом предлагает включить в программу импортозамещения медицинское оборудование и материалы для производства защитной одежды.

"Вот столкнулись с бедой, а оказывается, мы не производим сами материалы для защитных костюмов, для специальных масок. Мы должны это закупать за валюту за рубежом. Ну, что это такое? Надо переориентироваться быстро и сделать дополнительный перечень импортозамещения, внеся туда медицинское оборудование, материалы для производства медицинского оборудования, для производства спецодежды", - сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации в четверг.

По ее мнению, борьба с коронавирусом "нас очень многому научит".

"Мы должны и можем, обязаны это сами делать. Расслабились, пора отмобилизоваться", - отметила Матвиенко.

Хроника коронавируса. Апрель.

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В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмовВо вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
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Совет Федерации Валентина Матвиенко

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