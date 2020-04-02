Матвиенко предложила включить медоборудование в перечень импортозамещения

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в связи с ситуацией с коронавирусом предлагает включить в программу импортозамещения медицинское оборудование и материалы для производства защитной одежды.

"Вот столкнулись с бедой, а оказывается, мы не производим сами материалы для защитных костюмов, для специальных масок. Мы должны это закупать за валюту за рубежом. Ну, что это такое? Надо переориентироваться быстро и сделать дополнительный перечень импортозамещения, внеся туда медицинское оборудование, материалы для производства медицинского оборудования, для производства спецодежды", - сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации в четверг.

По ее мнению, борьба с коронавирусом "нас очень многому научит".

"Мы должны и можем, обязаны это сами делать. Расслабились, пора отмобилизоваться", - отметила Матвиенко.