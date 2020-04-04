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Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.

"Это просто рекомендация. Я чувствую себя хорошо. Я просто не хочу этого делать", - заявил Трамп, отвечая на вопрос, почему он не собирается носить защитную маску на фоне распространения коронавируса.

"Знаете, сидеть в Овальном кабинете за прекрасным, великим столом "Резолют" (рабочий стол президента - ИФ) и носить маску, приветствуя при этом президентов, премьер-министров, диктаторов, королей, королев... даже не знаю, это не для меня", - разъяснил Трамп.

Он добавил, что, возможно, изменит свое мнение, но все же надеется, что ситуация вокруг коронавируса "совсем скоро завершится".

Дональд Трамп коронавирус COVID-19

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