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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15Заразились
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Коронавирус унес жизни почти двух тысяч человек в Нью-Йорке

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Количество умерших в городе Нью-Йорке приближается к 2 тысячам, сообщается на сайте мэрии.

По последним данным, у 56 тыс. 289 человек подтвердился коронавирус, из них 11 тыс. 739 были госпитализированы, 1 тыс. 867 человек умерли.

Отмечается, что за сутки количество случаев заражения выросло на более чем 6,5 тыс., 305 человек стали жертвами COVID-19.

Согласно данным мэрии города, больше всего заражений наблюдается в возрастной группе от 45 лет и старше, смертей - от 75 лет. Кроме того, среди заболевших мужчин больше, чем женщин.

Город Нью-Йорк является эпицентром эпидемии коронавируса в США, здесь и в одноименном штате фиксируются самые высокие показатели.

Более двух тысяч граждан России хотят вернуться из США на родину. Часть из них не смогла сделать это в пятницу из-за приостановки авиасообщения.

США Нью-Йорк коронавирус COVID-19

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