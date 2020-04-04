Против Улюкаева завели новое исполнительное производство

Экс-глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев при рассмотрении жалобы на приговор в апреле 2018 года Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Московские судебные приставы возбудили против бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, осужденного на восемь лет за коррупцию, новое дело. Суть его не уточняется.

Как следует из Банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП), дело возбуждено 25 марта Тропарево-Никулинским отделом столичного управления ведомства на основании исполнительного листа судебного участка № 178 района Раменки от 19 марта. Сведения о предмете исполнения и сумме взыскания отсутствуют.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием УФССП по Москве по этому поводу.

Замоскворецкий суд 15 декабря 2017 года признал Улюкаева виновным в получении взятки в $2 млн (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Экс-министра приговорили к восьми годам колонии строгого режима. На такой же срок, согласно приговору, бывший министр лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях.

Свою вину Улюкаев не признал.

Экс-министр отбывает наказание в исправительной колонии под Тверью.

В конце 2018 года столичные приставы полностью списали с банковского счета Улюкаева назначенный ему приговором суда штраф в 130 млн рублей.

14 февраля 2019 года Замоскворецкий суд Москвы снял обеспечительный арест с принадлежащих Улюкаеву десяти земельных участков, расположенных преимущественно в Смоленской области, частного домовладения, автомобиля Land Rover, жилого дома, денежных средств на общую сумму более 1 млн долларов и около 300 млн рублей, находящихся на банковских счетах.