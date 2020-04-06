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Новое исполнительное производство против Улюкаева связано с неуплатой 1,2 тыс. рублей

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Исполнительное производство, возбужденное московскими приставами против бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, связано с неуплатой им госпошлины в рамках налогового спора.

"Это исполнительное производство по оплате госпошлины на сумму 1 тысяча 200 рублей. Это был налоговый спор в рамках гражданского производства", - сообщила "Интерфаксу" его адвокат Дариджан Квеидзе.

Она уточнила, что спор был связан с тем, что экс-министр опоздал с оплатой налогов.

"Эта сумма уже оплачена и уже списана. Вообще это производство уже приведено в исполнение", - сказала адвокат.

Ранее в Банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) появилась информация о возбужденном 25 марта исполнительном производстве в отношении осужденного экс-министра Тропарево-Никулинским отделом столичного управления ведомства на основании исполнительного листа судебного участка № 178 района Раменки от 19 марта.

Замоскворецкий суд 15 декабря 2017 года признал Улюкаева виновным в получении взятки в $2 млн (часть 6 статьи 290 УК РФ) от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. На такой же срок, согласно приговору, бывший министр лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях.

Свою вину Улюкаев не признал.

Экс-министр отбывает наказание в исправительной колонии под Тверью.

В конце 2018 года столичные приставы полностью списали с банковского счета Улюкаева назначенный ему приговором суда штраф в 130 млн рублей.

14 февраля 2019 года Замоскворецкий суд Москвы снял обеспечительный арест с принадлежащих Улюкаеву 10 земельных участков, расположенных преимущественно в Смоленской области, частное домовладение, автомобиль Land Rover, жилой дом, денежные средства на общую сумму более 1 млн долларов и около 300 млн рублей, находящиеся на банковских счетах.

Алексей Улюкаев

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