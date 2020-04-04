Глава "Вектора" усомнился в искусственном происхождении COVID-19

Ринат Максютов заявил, что новый тип коронавируса, скорее всего, станет сезонным

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Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Новый коронавирус вряд ли создан человеком, заявил директор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов в документальном фильме журналистки Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на "России 1" (ВГТРК).

Он признал, что современные возможности синтетической биологии позволяют создать практически любой вирус, при этом отличить синтетический вариант от природного невозможно. Максютов добавил, что COVID-19 больше всего напоминает SARS - вирус, который вызывал атипичную пневмонию в 2002-2003 году. Сходство геномов составляет порядка 80%, при этом различия достаточно серьезные, чтобы можно было сделать вывод об искусственном происхождении новой инфекции.

"Нет, ну 20% - это очень значительное отличие для того, чтобы такой коронавирус был синтезирован искусственно. Я уверен, что это природный вариант", - сказал Максютов.

Руководитель "Вектора" заявил, что новая коронавирусная инфекция опаснее сезонного гриппа.

"Новый коронавирус - он на настоящий момент со средней летальностью 4,5%. Сезонный грипп - ежегодно заболевает от 5 до 10% населения Земли. То есть - 500 млн человек. Летальность при этом намного ниже, всего 0,1%. Если говорить о жизни и здоровье заболевшего человека и его близких, то, безусловно, принципиально более опасным является новый коронавирус, чем вирус гриппа", - сказал он.

Максютов отметил, что COVID-19, как вирус гриппа и другие коронавирусы, скорее всего, никуда не исчезнет. "Да, я уверен, что новый коронавирус не исчезнет из человеческой популяции, с большей вероятностью переформатируется в сезонное заболевание, и данный коронавирус будет все время находиться в человеческой популяции по аналогии с другими сезонными коронавирусами или сезонным вирусом гриппа. Ну, возможно, с чуть большим количеством тяжелых случаев", - сказал он.

Активность коронавируса, скорее всего, ослабнет летом из-за высокой температуры, сообщил замдиректора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов.

В фильме он отметил, что оптимальная температура для передачи вируса - от +5 до +12 градусов, и именно такая погода сейчас установилась в европейской части России.