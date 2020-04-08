В России пока не было случаев повторного заболевания коронавирусом

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В России на сегодняшний день не зарегистрировано случаев повторного заболевания коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день нет повторных случаев заражения. Если человек переболел один раз, то дальше он остается здоровым", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

Она отметила, что за три месяца вирус изменился крайне мало. "И это тоже вселяет в нас надежду, что те средства тестирования, те средства профилактики, которые разрабатываются сегодня, в том числе и вакцина, будут эффективны. И изменения в вирусе не дадут нам каких-то отрицательных результатов и не испортят наш прогноз", - добавила Попова.

По ее словам, уже в пятницу может быть зарегистрирована тест-система для определения антител к коронавирусу. Ее будут использовать в первую очередь для проверки иммунитета у врачей.

Накануне директор государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил о готовности начать клинические исследования отечественной антикоронавирусной вакцины уже в мае.

Ранее в документальном фильме журналистки Наили Аскер-заде "Опасный вирус" он также выразил мнение, что со временем COVID-19 трансформируется в сезонное заболевание.