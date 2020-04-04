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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:46Заразились
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Россия с понедельника начнет формировать графики вывоза россиян из-за рубежа

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Российские власти начнут с понедельника формирование новых графиков вывоза россиян, застрявших за границей в связи с ограничениями по коронавирусу, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она пояснила, что российские власти взяли тайм-аут на формирование вывозных бортов для граждан России за рубежом, чтобы определить, кого, как и куда будут вывозить, и где граждане будут проходить двухнедельный карантин.

Голикова подчеркнула, что "мы своих не бросаем", но "важно не получить еще одну волну коронавируса в России".

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу Россия приостановила все авиарейсы, которыми россияне должны были вернуться на родину. Оперштаб объяснил решение необходимостью сдерживать поток завозных случаев заболевания коронавирусом.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Испания вышла на второе место в мире по числу случаев коронавируса, опередив Италию. С 14 марта в стране был введен режим чрезвычайного положения и самый жесткий в Европе карантин. На фото: мальчик общается по видеочату с бабушкой и дедушкой в Пуэнтедеуме, Испания.
Татьяна Голикова

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