Сбербанк назвал максимальный размер ипотеки для права на кредитные каникулы из-за COVID-19

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Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Максимальная сумма ипотеки, по которой банки будут предоставлять кредитные каникулы из-за коронавируса, составит 1,5 млн рублей, сумма автокредита - 600 тыс. рублей, следует из сообщения Сбербанка.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля подписал закон, который дает право физлицам и индивидуальным предпринимателям, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению с 2019 г., на получение кредитных каникул на 6 месяцев. Аналогичные меры предусмотрены также и для субъектов малого и среднего бизнеса из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. Заемщик сможет до 30 сентября 2020 года обратиться к кредитору с требованием о приостановлении исполнения своих обязательств.

Одним из условий получения каникул является размер кредита, который не может превышать установленный правительством максимум (подзаконный акт пока не был опубликован - ИФ).

Как говорится в сообщении Сбербанка, кредитные каникулы в соответствии с законом предоставляются только по кредитам, по которым максимальная сумма самого кредита не превышает:

- по ипотечным кредитам - 1,5 млн рублей;

- по автокредитам - 600 тыс. рублей;

- по потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей;

- по потребительским кредитам для физлиц - 250 тыс. рублей;

- по кредитным картам для физлиц - 100 тысяч рублей.