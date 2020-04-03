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Глава ЦБ призвала граждан осознанно подходить к вопросу о кредитных каникулах

Каникулы - это не прощение долга, а его отсрочка, подчеркнула Эльвира Набиуллина

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина призывает граждан осознанно и взвешенно подходить к решению воспользоваться правом на кредитные каникулы, пользоваться этой мерой, если снижение доходов действительно не позволяет обслуживать кредит.

"В ближайшие дни заработает закон о кредитных каникулах. Это гарантированная возможность для гражданина получить отсрочку по кредитным платежам на 6 месяцев в случае, если его доход за последний месяц снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год. Этим правом нужно пользоваться осознанно и очень взвешенно подходить тогда, когда за этими каникулами обращаться", - сказала глава ЦБ в ходе онлайн-конференции в пятницу.

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Набиуллина напомнила, что каникулы даются на полгода, за ними может обратиться каждый россиян "абсолютно в любой день" до 30 сентября. Второй раз каникулы взять не получится, поэтому пользоваться таким правом стоит только тогда, если доходы действительно резко упали и заемщик уже не может платить по кредиту, предупредила руководитель Банка России. "Каникулы - это не прощение долга, а отсрочка платежа, перенесенная в будущее", - подчеркнула она.

По ее словам, в ближайшее время правительство определит методику расчета среднемесячных доходов за 2019 год. "Мы рекомендуем перед подачей заявки (на кредитные каникулы - ИФ) рассчитать, насколько снизился ваш доход к прошлому году согласно этой методике, чтобы не получить отказ в предоставлении каникул по новому закону", - обратилась Набиуллина к гражданам.

"Банкам же мы рекомендуем, очень настоятельно рекомендуем, организовать сервисы по проверке правильности расчета сумм дохода, подаваемых в заявках, и такие сервисы должны быть предельно прозрачны и понятны для заявителей и работать дистанционно", - добавила она.

Как сообщалось, Госдума на заседании 1 апреля приняла закон, который дает право гражданам, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению с 2019 годом, на получение кредитных каникул на 6 месяцев. Аналогичные меры предусмотрены также и для субъектов МСП из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. Закон был одобрен Советом Федерации и отправлен на подпись президенту.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

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