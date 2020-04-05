Главврач больницы в Коммунарке рассказал об остающихся на лечении пациентах с COVID-19

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - На лечении в 40-й столичной больнице в Коммунарке находятся 201 человек с подтвержденным коронавирусом, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко в своем фейсбуке.

На воскресенье всего в больнице лечатся 346 пациентов.

По данным Проценко, в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 26 человек (9 - на ИВЛ).

На данный момент в Москве выявлено 3357 случаев заболевания коронавирусом, 194 человека выздоровели и выписались из больницы. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 29 человек.