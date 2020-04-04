За сутки в Москве скончались 7 пациентов с коронавирусом

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки умерли семь пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в субботу.

В субботу стало известно о трех случаях смерти заболевших коронавирусом, у которых был подтвержден диагноз "пневмония". "Возраст пациентов - от 53 до 80 лет. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди других заболеваний - хронический бронхит, рак шейки матки, гипертония", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в Москве скончались 27 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

В штабе напомнили, что пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания, входят в группу риска по коронавирусной инфекции.

Всего на утро субботы в Москве выявлено 3357 случаев заболевания коронавирусом, 168 человек выздоровели.