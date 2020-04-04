Мэрия Москвы заявила о 3357 подтвержденных случаях заражения COVID-19

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В Москве подтверждены еще 434 случая заболевания коронавирусом, говорится в сообщении на сайте столичной мэрии в субботу.

Позднее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве "Интерфаксу" сообщили, что почти половина новых пациентов COVID-19 в Москве моложе 45 лет.

"Среди новых заболевших 210 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 143 человек - от 46 до 65 лет и еще 67 людей старше 65 лет, причем 15 из них - старше 80 лет. Также коронавирус подтвержден у 14 детей", - отмечают в штабе.

Общее число заболевших достигло 3357 человек. Накануне сообщалось о 2923 заболевших, прирост составил 448 новых случаев.

Всего в Москве выздоровело 168 человек, умерли 24 человека.