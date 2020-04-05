В России проведено уже почти 700 тыс. тестов на коронавирус

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор сообщил, по состоянию на 3 апреля в стране проведено более 699 тыс. лабораторных тестов на определение коронавирусной инфекции.

В том числе анализы делались гражданам, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

В ведомстве также сообщили, что число людей, единовременно находящихся по меднаблюдением, приблизилось к 200 тыс. человек.

"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 401 808 человек, по состоянию на 04.04.2020 под контролем остаются 198 124 человека", - говорится в бюллетене.

Всего, по данным на 4 апреля, в России зарегистрирован 4731 случай заражения в 78 регионах.