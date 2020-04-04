За сутки коронавирус в России подтвердился еще у 582 человек

Дезинфекция на детской площадке в Ставрополе Фото: Reuters

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - За сутки количество заболевших коронавирусом в России увеличилось на 582 в 32 регионах, всего зарегистрирован 4731 случай заражения в 78 регионах, говорится в сообщении оперштаба в субботу.

За сутки выписаны по выздоровлению 52 человека (из них половина - 26 - в Москве) , а всего - 333.

Умерли за сутки девять пациентов, из них семеро в Москве. Всего умерших от осложнений насчитывается 43.

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