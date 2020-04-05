Роспотребнадзор посчитает россиян, имеющих иммунитет к коронавирусу

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор намерен провести исследование на количество уже получивших иммунитет к коронавирусу россиян, заявила глава ведомства Анна Попова.

В эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) она сообщила, что уже на следующей неделе будет зарегистрирована тест-система, которая определяет антитела к новому коронавирусу. Она произведена государственным научным центром "Вектор".

Попова отметила, что "уже запланировано и разработано популяционное исследование, надо понимать, что делается в популяции, там, где было очень широкое распространение, в Москве и Московской области, и где еще не было совсем вируса, как защищена и как не защищена популяция".

По словам Поповой, накопить и проанализировать данные по иммунитету россиян к коронавирусу возможно будет примерно через 10 дней после начала проведения исследований.

По данным на 5 апреля, в России зарегистрировано 5389 случаев COVID-19 в 79 регионах. В Москве заболели 3893 человека.