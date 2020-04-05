Подозреваемый в убийстве пяти человек арестован в Рязанской области

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Рязани заключил под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве пяти человек, сообщила в воскресенье пресс-служба Следственного управления СКР по области.

"По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В связи с общественным резонансом и необходимостью проведения значительного объема следственных действий, руководителем следственного управления материалы уголовного дела для дальнейшего расследования переданы в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Рязанской области, отметили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, поздно вечером 4 апреля 32-летний житель поселка Елатьма Касимовского района в ходе конфликта застрелил из охотничьего ружья пятерых человек. Стрелявший был задержан.

В ходе допроса мужчина показал, что он действительно произвел выстрелы в людей, однако объяснил это якобы необходимой обороной.

Уголовное дело было возбуждено по ч.2 ст.105 УК РФ "Убийство двух и более лиц".

По одной из версий, мотивом убийства стал бытовой конфликт.

Личности погибших установлены. По данным местных СМИ, возраст погибших- от 22 лет до 31 года, в числе погибших - семейная пара.

Сам подозреваемый работал в психолоневрологическом диспансере.