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Полиция задержала мужчину, расстрелявшего пять соседей под Рязанью

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Мужчина, устроивший стрельбу в поселке Елатьма Рязанской области, задержан и доставлен на допрос в СКР, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка МВД РФ.

В ведомстве уточнили, что жертвами стрелка стали четверо мужчин и одна женщина. По предварительным данным, причиной инцидента стал бытовой конфликт.

"Рядом с домом, где произошло убийство, обнаружено ружье. Подозреваемый доставлен на допрос в СКР, его личность установлена", - сказали в региональном управлении СКР.

Как ранее сообщал источник "Интерфакса", нападавший - мужчина 1988 года рождения - состоит на учете в психоневрологическом диспансере. По его словам, мужчине посчитал, что шумящие соседи нарушают его личное пространство, взял ружье и застрелил нескольких людей в соседней квартире, а затем - соседей, входивших в подъезд с улицы.

В настоящий момент на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Рязанская область Елатьма МВД РФ

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