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Житель поселка под Рязанью расстрелял пятерых соседей

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Житель поселка Елатьма в Рязанской области открыл стрельбу по соседям, погибли пять человек, стрелок задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, нападавший - психически нездоровый мужчина 1988 года рождения, состоящий на учете у психиатра.

"Вечером, услышав шум в соседней квартире, он взял ружье, поднялся к соседям и расстрелял их. Затем выстрелил в других соседей, заходивших в подъезд с улицы", - сказал собеседник агентства.

Всего погибли пять человек. Стрелок попытался скрыться, но был задержан полицейскими неподалеку от дома.

Рязанская область Елатьма

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