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Источник назвал причину расстрела пятерых людей под Рязанью

Источник назвал причину расстрела пятерых людей под Рязанью
Архивное фото
Фото: Vostock-photo

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Бытовой конфликт является приоритетной версией нападения вооруженного жителя поселка Елатьма в Рязанской области на соседей, в результате которого погибли пять человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В РоссииЖитель поселка под Рязанью расстрелял пятерых соседейЧитать подробнее

"Рассматриваются все версии произошедшего. Однако приоритетная - давняя личная неприязнь подозреваемого к убитым соседям. Непосредственно стрельбу спровоцировал бытовой конфликт: подозреваемому показалось, что соседи нарушают его личное пространство и шумят поздно вечером", - сказал источник.

Подозреваемый имеет хроническое психическое расстройство и состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Причастность к преступлению он отрицать не стал, однако, по словам собеседника агентства, к моменту задержания мужчина успел избавиться от ружья.

Ранее источник рассказал "Интерфаксу", что нападавший - психически нездоровый мужчина 1988 года рождения. Сначала стрелок из-за шума расстрелял из ружья жителей соседней квартиры, а потом выстрелил в людей, заходивших с улицы в подъезд дома.

Рязанская область Елатьма

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