Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:08Заразились
на 05.04В России 5 389+658В мире 1 272 115+74 710

Глава Минэкономразвития назвал самонадеянными прогнозы о быстром восстановлении экономики

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - После отмены ограничений, введенных из-за коронавируса, экономика будет восстанавливаться медленно и поэтапно, обещать быстрый и мощный рост было бы самонадеянно, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Экономический кризис

"Говорить о том, что мы переживаем сейчас такое краткосрочное мощное закрытие, после которого будет не менее мощное открытие, наверное, самонадеянно. Закрытие будет, а открытие и восстановление все-таки будет поэтапным и постепенным", - сказал он.

По его мнению, скорость восстановления будет напрямую зависеть от принимаемых сейчас мер.

"Если эти меры будут неадекватными, несвоевременными и так далее, восстанавливаться будем дольше. Если мы сейчас адекватно реализуем те программы, которые сейчас уже объявлены, и будут приняты новые мероприятия, которые сейчас обсуждаются, то ситуация будет значительно более мягкая", - заявил министр.

Он напомнил, что такие же проблемы возникли и в других странах, поэтому на ситуации внутри России будет сказываться и внешняя конъюнктура.

"Мы сталкиваемся уже сейчас и столкнемся в будущем с достаточно большим сжатием внешнего спроса. В первую очередь мы это видим по рынку нефти, мы это уже видим по рынку металлов, Китай начал открываться, поэтому чуть лучше по лесу выглядит ситуация, - сказал Решетников. - В каждой отрасли своя динамика, но в целом мы понимаем, что ситуация в ближайшее время уже после снятия ограничительных мер - а они все равно рано или поздно сняты будут - она будет тоже непроста".

Максим Решетников Минэкономразвития Китай

Новости по теме

Новости

В больницу в Коммунарке за сутки поступило 62 новых пациента

Mail.ru Group впервые за несколько лет обновила ICQ в помощь людям на карантине

Зараженного коронавирусом жителя Приамурья госпитализировали с полицией

Часть фасада обрушилась у здания клинической больницы в Северске

Первые протоколы на нарушителей режима самоизоляции составлены на Камчатке

Из больниц выписаны еще 22 человека, излечившиеся от коронавируса

Подозреваемый в убийстве пяти человек арестован в Рязанской области

Две пожилые пациентки с коронавирусом скончались в Нижегородской области

Что произошло за день: воскресенье, 5 апреля

ФНС определила компании и ИП, на которые действует мораторий на банкротство

ФНС определила компании и ИП, на которые действует мораторий на банкротство
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');