Глава Минэкономразвития назвал самонадеянными прогнозы о быстром восстановлении экономики

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - После отмены ограничений, введенных из-за коронавируса, экономика будет восстанавливаться медленно и поэтапно, обещать быстрый и мощный рост было бы самонадеянно, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

"Говорить о том, что мы переживаем сейчас такое краткосрочное мощное закрытие, после которого будет не менее мощное открытие, наверное, самонадеянно. Закрытие будет, а открытие и восстановление все-таки будет поэтапным и постепенным", - сказал он.

По его мнению, скорость восстановления будет напрямую зависеть от принимаемых сейчас мер.

"Если эти меры будут неадекватными, несвоевременными и так далее, восстанавливаться будем дольше. Если мы сейчас адекватно реализуем те программы, которые сейчас уже объявлены, и будут приняты новые мероприятия, которые сейчас обсуждаются, то ситуация будет значительно более мягкая", - заявил министр.

Он напомнил, что такие же проблемы возникли и в других странах, поэтому на ситуации внутри России будет сказываться и внешняя конъюнктура.

"Мы сталкиваемся уже сейчас и столкнемся в будущем с достаточно большим сжатием внешнего спроса. В первую очередь мы это видим по рынку нефти, мы это уже видим по рынку металлов, Китай начал открываться, поэтому чуть лучше по лесу выглядит ситуация, - сказал Решетников. - В каждой отрасли своя динамика, но в целом мы понимаем, что ситуация в ближайшее время уже после снятия ограничительных мер - а они все равно рано или поздно сняты будут - она будет тоже непроста".