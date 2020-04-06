Власти подготовили стресс-тесты для российских компаний при нефти в $20 и $10 за баррель

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В правительстве разработали два стресс-теста для российских системообразующих компаний - при цене на нефть в $20 за баррель до конца года и при цене в $10 за баррель до конца третьего квартала, а также с разными сроками карантина по коронавирусу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Минпромторга.

Письмо в конце прошлой неделе было разослано руководителям системообразующих компаний, которые должны будут оценить свои перспективы.

Более мягкий стресс-сценарий предполагает приостановку основной экономической деятельности до конца второго квартала 2020 года, закрытие крупных городов, рост числа охваченных эпидемией стран; восстановление экономической активности со второго квартала в Китае и с третьего квартала в Европе. При этом цена нефти Urals сохранится у $20 за баррель до конца 2020 года с последующим восстановлением до $35 к концу 2022 года. Инфляция в России составит 4,5% по итогам 2020 года, доллар будет дороже 80 рублей до конца года.

Более жесткий сценарий предусматривает продление карантина до конца сентября, с закрытием основной части территорий России и прекращением транспортного сообщения. Экономика встанет до конца сентября. В Китае и Южной Корее начнутся новые вспышки коронавирусной инфекции, восстановление экономики в Европе и Ките начнется только в четвертом квартале 2020 года или первом квартале 2021 года. Urals будет стоить $10 за баррель во втором и третьем кварталах года, а к концу 2022 года подорожает только до $30. Инфляция в 2020 году составит 5,5%, доллар будет дороже 89 рублей во втором квартале, после чего скорректируется до 82,2 рубля в четвертом квартале. В 2021 и 2022 годах доллар все равно будет стоить около 82 рублей.

Сценарии подготовили в Минэкономразвития. Минпромторг, Минтранс и Минэнерго должны вместе с госбанками организовать проведение этих стресс-тестов в подведомственных стратегических компаниях.

По данным РБК, 2 апреля Минпромторг попросил руководителей системообразующих компаний дать согласие на передачу данных и результатов стресс-тестирования властям. Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Новикомбанк и Промсвязьбанк должны собрать сведения о своих клиентах, проанализировать их финансовое состояние и передать результаты в Минэкономразвития и Минпромторг. В обновленном списке системообразующих компаний пока 646 предприятий, в правительстве обещали его расширить.

"Вчера от банков пришел запрос на предоставление данных, мы ответили согласием", — сообщил замгендиректора "Уралхима" Игорь Буланцев.