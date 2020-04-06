Цены на нефть начали снижение после отсрочки встречи ОПЕК+

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть начали понедельник со снижения более чем на 10%, после того как на выходных инвесторы растеряли оптимизм в отношении возможности заключения Россией, Саудовской Аравией и США сделки по снижению мировой добычи примерно на 10%.

К 7:15 по Москве фьючерсы на Brent, отыграв большую часть потерь, падают на лондонской бирже ICE Futures на 2,1% к уровню закрытия и торгуются у $33,38 за баррель.

Фьючерсы на WTI снизились к этому времени в Нью-Йорке на 3,4% - до $27,39 за баррель.

ОПЕК и другие нефтедобывающие страны отложили телеконференцию, на которой хотели обсудить шаги по стабилизации рынка нефти, с понедельника, 6 апреля, на 9 апреля, что рынок воспринял как плохой знак.

При этом Москва и Эр-Рияд обменялись взаимными обвинениями в отношении того, кто из них несет ответственность за развал сделки ОПЕК+ в начале марта. Слова президента РФ Владимира Путина, что Саудовская Аравия вышла из соглашения ОПЕК+ и нарастила добычу, одновременно предложив рынку скидки, с целью избавиться от сланцевой нефтедобычи, далеки от правды, заявил в субботу министр иностранных дел королевства принц Фейсала ибн Фархана ибн Абдаллы.

"Не вижу, как можно достичь соглашения на фоне начавшейся сейчас словесной войны", - сказал The Wall Street Journal саудовский чиновник, комментируя перспективы встречи.

В то же время в ожидании встречи в воскресенье Эр-Рияд отложил объявление цен для покупателей на следующий месяц.

Россия и Саудовская Аравия дают понять, что не готовы идти на сокращения, если к ним не присоединятся США. Однако по итогам пятничной встречи президента Дональда Трампа с главами американских нефтяных компаний никаких обнадеживающих сигналов по этому поводу не последовало. "У нас свободный рынок. В итоге рынок решит проблему", - сказал Трамп.

"Мы всегда скептически относились к возможности более широкой сделки с участием США, так как американских производителей нельзя заставить снизить добычу", - сказал агентству Bloomberg аналитик Energy Aspects Ltd. Амрита Сен.

Более того, Вашингтон намекает на возможность введения пошлин на импорт нефти, если Саудовская Аравия и Россия не прекратят ценовую войну. Эксперты Clearview Energy Partners считают, что на встрече ОПЕК+ в четверг США скорее выступят с угрозами, нежели с предложениями по поводу снижения добычи американскими производителями.

Спрос на нефть сейчас резко снизился в мире из-за карантинных мер. Так, аналитики Goldman Sachs оценили на прошлой неделе это падение в 26 млн баррелей в день, то есть примерно в 25% мирового спроса. В дальнейшем, по разным оценкам, снижение может достичь 30%. При этом 70% хранилищ для нефти в мире уже заполнены, показывают данные The Wall Street Journal.

Азиатские рынки акций и фьючерсы на американские индексы растут в понедельник после того, как во Франции, Испании, а также Нью-Йорке на выходных снизилось чисто умерших от коронавируса.

Японский Nikkei 225 растет на 2,2%.

Фьючерсы на S&P 500 прибавляют 3,3%.