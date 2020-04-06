Правительство обещало включить анализ на коронавирус в ОМС

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Анализ на коронавирус COVID-19 будет оплачен из Фонда обязательно медицинского страхования, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

На заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом глава правительства подтвердил, что по программе ОМС будет оплачиваться и проведение лабораторных исследований на коронавирус.

По последним данным Роспотребнадзора, в России проведено более 758 тысяч таких лабораторных исследований .

Ранее в Минпромторге сообщили о регистрации Росздравнадзором нового экспресс-теста на коронавирусную инфекцию, результат с точностью 94% даётся в течение 40 минут.

По данным на понедельник, за сутки число официально зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в России выросло на 954 - до 6343.