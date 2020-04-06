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В России зарегистрировали новый 40-минутный экспресс-тест на COVID-19

Он позволит более чем втрое увеличить число исследований в лабораториях

В России зарегистрировали новый 40-минутный экспресс-тест на COVID-19
Фото: AP/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Росздравнадзор зарегистрировал новый экспресс-тест на COVID-19, результат с точностью в 94% можно получить в течение 40 минут, сообщает Минпромторг.

"Это первый отечественный экспресс-тест, который позволяет, используя стандартное оборудование, с точностью более 94% определить наличие коронавируса в течение 40 минут, включая пробоподготовку", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

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РНК коронавируса определяется с помощью петлевой изотермальной амплификации (LAMP), уточняется в сообщении. Между тем тесты производства научного центра "Вектор" Роспотребнадзора используют другой метод - полимеразной цепной реакции (ПЦР).

"Использование данного набора (LAMP - ИФ) для скрининга позволит в несколько раз повысить производительность лабораторий, а также увеличить вероятность выявления вирусной инфекции у пациентов благодаря высокой чувствительности", - говорится в сообщении. Тест разработан группой компаний "Медико-биологический союз", производится биофармкомпанией "Генериум".

"В тесте "Изотерм SARS-CoV-2 РНК-скрин", в отличие от систем, основанных на принципе ПЦР (полимеразной цепной реакции) с обратной транскрипцией, использован метод петлевой изотермальной амплификации, который успешно применяется сейчас во многих странах мира. Благодаря упрощенной процедуре подготовки образца и уменьшения количества этапов анализа, время выявления возбудителя составляет менее часа", - отмечается в сообщении Минпромторга.

"Это позволит повысить пропускную способность лабораторного оборудования и увеличить количество выполняемых исследований более чем в 3 раза, по сравнению с действующими методиками", - цитируют в ведомстве слова члена-корреспондента РАН, заведующего кафедрой клинической биохимии и лабораторной диагностики ВМА имени Кирова Андрея Иванова.

Хроника 09 января – 06 апреля 2020 годаПандемия коронавируса
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