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Полицейские получат компенсацию за сверхурочную работу на фоне коронавируса

Полицейские получат компенсацию за сверхурочную работу на фоне коронавируса
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел России выделит средства для компенсации сверхурочной работы сотрудникам ведомства во время противодействия распространению коронавирусной инфекции, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.

"Буквально на днях решен вопрос о выделении МВД России дополнительного финансирования на выплату компенсации за сверхурочную работу. Средства по моему указанию будут доводиться на основании заявок территориальных органов", - приводятся слова министра на сайте ведомства в понедельник.

По словам Колокольцева, одновременно на повестке дня остается защита личных и имущественных прав граждан. "Это один из тех основных критериев, по которым оценивается наша с вами работа", - подчеркнул он.

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